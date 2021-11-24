Нарышкин отметил роль учителей истории в формировании чувства патриотизма у школьников

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Учитель истории играет огромную роль в формировании у учащихся патриотизма и интереса к изучению прошлого своей страны. Об этом заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" и Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников "История семьи - история Отечества".

Нарышкин подчеркнул, что РИО и фонд "История Отечества" уделяют приоритетное внимание сфере преподавания истории в школе. "Для всех нас очевидно, что именно в школе закладываются основы исторической грамотности, прививается интерес к изучению прошлого нашего великого Отечества, и формируются такие важные качества как патриотизм, гражданственность и чувство Родины. В решении этой большой и важной государственной задачи, конечно, огромная роль принадлежит учителю истории", - сказал он.

Председатель РИО выразил искреннюю благодарность учителям истории за их большой, ответственный и благородный труд. "Мы, наверное, имеем право говорить о том, что в последние годы поднимается уровень преподавания истории в школе, и итоги конкурса творческих работ школьников сами за себя говорят, - добавил Нарышкин. - Мне представляется, что сейчас очень важно и уровень преподавания истории в учебных заведениях среднего специального образования также подтянуть существенным образом, чтобы ребята, которые выбирают для себя конечное обучение в техникумах и колледжах, имели такой же исторический багаж, как и школьники старших классов".

VI Всероссийский конкурс педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" проводится ежегодно во всех регионах России, он организован фондом "История Отечества". Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых преподавателей истории в школе. Всего была подана 701 заявка от представителей восьми федеральных округов. В финал вышли 24 человека.

Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников "История семьи - история Отечества" также проводится фондом "История Отечества", фондом "Собрание", Московским педагогическим государственным университетом и Российским государственным гуманитарным университетом.

В конкурсе, который проводился в два этапа, приняли участие 210 школьников из 59 регионов России. Финалистами стали трое учащихся: ученица из Самарской области заняла первое место, второе - ученица из Удмуртской республики, третье - ученик из Пензенской области.