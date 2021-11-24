В России за сутки выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 16 октября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 558, что стало минимумом с 16 октября, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразились 9 434 393 человека.

В частности, за сутки было выявлено 1 842 случая заражения в Московской области, 1 387 - в Санкт-Петербурге, 1 201 - в Самарской области, 830 - в Краснодарском крае, 768 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 1 040 198 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 682, до 8 126 376 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 86,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 147 пациентов Санкт-Петербурге, 2 180 - в Московской области, 1 049 - в Краснодарском крае, 902 - в Челябинской области, 897 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 240 против 1 243 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 267 819 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,84%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 73 летальных случая в Санкт-Петербурге, 56 - в Московской области, 50 - в Краснодарском крае, 39 - в Нижегородской области, 38 - в Ставропольском крае.