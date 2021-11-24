Почти 27% случаев заболевания COVID-19 в Курганской области пришлось в этом году на детей

ТАСС, 24 ноября. Доля заразившихся коронавирусом детей составляет в Курганской области около 27% от общего числа случаев в регионе за 11 месяцев этого года, медики зафиксировали в этот период более 8,5 тыс. заражений среди несовершеннолетних. При этом из них три смертельных случая, а 134 ребенка болели с пневмонией, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на заместителя главного врача Курганской областной детской больницы им. Красного Креста Светлану Ларионову.

"В этом году в области зарегистрировано 8 576 случаев COVID-19 у детей, при том, что за весь период пандемии число заболевших всех возрастов - 43 805. В прошлом году не было тяжелых случаев, в этом году 134 ребенка болели с пневмонией. Появляются сыпи, боли в суставах, воспаление слизистых, зафиксировано три смертельных случая у детей", - говорится в сообщении. В этом году было зафиксировано около 32 тыс. случаев заражения коронавирусом в регионе.

Врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев отметил, что ранее дети практически не болели COVID-19. "В соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями - либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация", - передает пресс-служба его слова.

Сигидаев также сообщил, что мутация вируса идет, в том числе из-за непривитых людей, которых вирус использует как инкубатор для своего "взросления".

По данным пресс-службы, в Курганской области в ковидных госпиталях находятся более 1,5 тыс. пациентов, медики в "красных зонах" работают на износ. При этом среди тяжелых больных нет привитых. Вакцинацией от коронавируса охвачено более 387 тыс. человек - это 60,4% от взрослого населения. По данным главного внештатного эпидемиолога региона Оксаны Сагайдак, на сегодня рост заболеваемости остановился, в том числе благодаря вакцинации.

Ранее оперативный штаб Курганской области принял решение разрешить с 22 ноября работу организаций культуры и спорта, а также спортивные мероприятия в помещениях, приостановленные ранее из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, проведение тренировок государственным и муниципальным физкультурно-спортивными учреждениями, занятий в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности. Школьники также вернулись на офлайн-обучение с 22 ноября. В то же время пока продолжают действовать запрет на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по присутствию на банкетах и поминальных обедах не более 10 человек, введенные ранее "фильтры безопасности", режим самоизоляции гражданами старше 60 лет, ограничения работы и посещения торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений сферы торговли, услуг и общепита, а также другие ограничения.