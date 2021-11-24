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Москалькова предложила разрешить должникам по ЖКХ получать субсидии на их оплату

По мнению омбудсмена, это необходимо для повышения гарантий прав человека в данной сфере

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает возможным снять запрет на предоставление гражданам субсидий на оплату коммунальных услуг, если у них есть долги по ЖКХ. Об этом она сказала, выступая в среду на Координационном совете уполномоченных по правам человека.

"Для повышения гарантий прав человека в данной сфере считаю возможным обратиться к правительству РФ с предложением рассмотреть возможность исключить условие об отсутствии у граждан задолженности по оплате ЖКХ для получения субсидий. Сейчас для того, чтобы получить субсидию в этой области, нужно чтобы у тебя не было задолженности", - отметила Москалькова.

С 1 января 2022 года вступит в силу закон, который запрещает предоставлять субсидии гражданам для компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, если у них есть подтвержденная судебным решением непогашенная задолженность по оплате услуг ЖКХ за три последних года.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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