Песков: антиковидные защитные меры для Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Меры антиковидной безопасности в отношении президента России Владимира Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента", - сказал Песков.

В то же время, "по мере необходимости и командировки осуществляются, и контакты, международные и внутренние", сказал он. "В этом плане никакого сокращения активности (в работе президента - прим. ТАСС) нет", - добавил Песков.

Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первый компонент препарата президент получил 23 марта, второй - 14 апреля. В ходе прямой линии с гражданами он рассказал, что привился "Спутником V". В минувшее воскресенье, 21 ноября, глава государства сообщил, что в этот день прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт".