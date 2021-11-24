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Песков: антиковидные защитные меры для Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию

Президент сообщил 21 ноября, что прошел ревакцинацию "Спутником Лайт"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Меры антиковидной безопасности в отношении президента России Владимира Путина сохраняются, несмотря на его ревакцинацию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента", - сказал Песков.

В то же время, "по мере необходимости и командировки осуществляются, и контакты, международные и внутренние", сказал он. "В этом плане никакого сокращения активности (в работе президента - прим. ТАСС) нет", - добавил Песков.

Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первый компонент препарата президент получил 23 марта, второй - 14 апреля. В ходе прямой линии с гражданами он рассказал, что привился "Спутником V". В минувшее воскресенье, 21 ноября, глава государства сообщил, что в этот день прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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