Минниханов предложил назвать Казань городом первого печатного Корана в исламском мире

ТАСС, 24 ноября. Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой провозгласить Казань городом первого печатного Корана в мусульманском мире. Об этом он заявил на заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Джидде, сообщает в среду пресс-служба главы Татарстана.

"Рустам Минниханов выступил с инициативой установить 1803 год как памятную дату издания первого печатного Корана, подготовленного мусульманами, а также провозгласить Казань "Городом первого печатного Корана в мусульманском мире". Он напомнил, что именно в Казани в 1803 году в мусульманской типографии состоялось первое массовое издание Корана", - сообщает пресс-служба.

Минниханов также напомнил, что в следующем году в Татарстане будет широко отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

Он отметил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2005 году Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. "Сегодня нам следует гораздо активнее использовать потенциал наших отношений. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по таким направлениям, как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами, экология", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Отдельно глава республики остановился на примере Татарстана. "Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации", - сказал глава республики.

Минниханов находится с визитом в Саудовской Аравии. По поручению президента Российской Федерации он возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир". 24 ноября проходит ее заседание. Планируют обсудить вопросы взаимодействия РФ с мусульманскими странами, в частности в вопросах торгово-экономических связей, межрелигиозного диалога, в популяризации и отстаивании традиционных культурно-этических ценностей. А также перспективы разработки и реализации совместных программ по продвижению идей культурного, духовного, религиозного многообразия современного мира и активизацию регионального сотрудничества.

О группе

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" создана в 2006 году под руководством российского государственного и общественного деятеля, дипломата Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, после того как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества.