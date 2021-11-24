Оперштаб Свердловской области отправится в Татарстан для изучения QR-кодов на транспорте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа оперштаба Свердловской области отправится в Татарстан для изучения опыта введения системы QR-кодов на общественном транспорте. Об этом сообщил на брифинге в среду заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе, в которую входят работники системы безопасности, работники министерства транспорта, выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования", - сказал Креков.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) лицам старше 18 лет нужно предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 957 случаев заражения, выздоровели 153 958 человек, умерли 8 230. По данным на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.