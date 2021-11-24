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Калужский госуниверситет получит 20 млн рублей на развитие ординатуры

Деньги пойдут на оснащение симуляционного центра, где ординаторы смогут сдавать квалификационный экзамен

КАЛУГА, 24 ноября. /ТАСС/. Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского (КГУ) получит из областного бюджета 20 млн рублей на развитие ординатуры. Средства планируется направить на оснащение симуляционного центра, сообщает в среду пресс-служба законодательного собрания Калужской области.

"Объем необходимой поддержки составляет 20 млн рублей. Средства планируется направить на оснащение симуляционного центра - площадки, где выпускники-ординаторы смогут сдавать квалификационный экзамен", - приводит пресс-служба слова ректора вуза Максима Казака.

Он уточнил, что за последние пять лет КГУ вложил в развитие медицинского института 150 млн рублей, благодаря чему удалось выпустить почти 150 медиков, часть из которых работает в системе здравоохранения области.

"Финансовая помощь поможет выпускникам-ординаторам сдавать квалификационный экзамен в КГУ, не уезжая в другие регионы. Это будет способствовать в том числе закреплению так необходимых нам медицинских специалистов в области", - добавил председатель заксобрания региона Геннадий Новосельцев, слова которого приводит пресс-служба.

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