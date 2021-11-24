ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. Первый набор на отделение футбола в училище Олимпийского резерва в Карелии откроют в 2023 году. Об этом в среду сообщается на странице главы республики Артура Парфенчикова в социальной сети "ВКонтакте".

"Действительно, министерство спорта согласовало открытие отделения футбола на базе нашего училища. Более того, мы уже получили проект госзадания в рамках трехлетнего бюджета. На 2023 год запланировано открытие отделения", - сказал директор училища Александр Воронов в телефонном разговоре с Парфенчиковым, опубликованном в соцсети.

По словам директора училища, набор спортсменов планируется осуществлять на базе девяти классов: будет сформирована команда для участия в Первенстве России по футболу в возрасте до 17 лет. "Планируется укладка футбольного поля, реконструкция стадиона в городе Кондопога. Это будет первый стадион с подогревом", - сказал Воронов, добавив, что в будущем команде для полноценных тренировок также потребуется крытый манеж.

Ранее сообщалось, что вопрос открытия футбольного отделения на базе единственного в федеральном округе Олимпийском училище обсуждался с Российским футбольным союзом (РФС). По мнению властей Карелии, появление футбольного отделения позволит привлечь в регион талантливую молодежь северо-запада страны.

Государственное училище олимпийского резерва было открыто в моногороде Кондопоге 1 сентября 2019 года по решению госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Это училище стало 11-м таким учреждением в России и первым - на северо-западе страны. Сейчас на базе кондопожского училища создана хоккейная команда "СКА-ГУОР Карелия", которая играет в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). В ее состав вошли студенты, приехавшие в Карелию из Якутска, Челябинска, Казани, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В 2021 году в образовательном учреждении проводили набор по направлениям хоккей, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, регби, керлинг, тхэквондо и самбо.