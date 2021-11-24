Губернатор Вологодской области пригласил антипрививочников в моногоспитали

ВОЛОГДА, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пригласил противников прививок от коронавируса посетить вологодские моногоспитали и патанатомии. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя открытое письмо медиков в адрес отказывающихся привиться.

Ранее в среду врачи 11 больниц России представили открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых указали ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Письмо адресовано в частности лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

"Полностью поддерживаю предложение коллег из медицинского сообщества. Если столичным "звездам" впечатлений от красных зон покажется мало, мы готовы пригласить их посетить наши моногоспитали и патанатомии", - написал Кувшинников.

На 24 ноября в Вологодской области выявлено 87 778 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 397. Выздоровели 77 468 человек, умерли 2 499. Привито более половины взрослого населения региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 258,9 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 434 393 случая заражения, выздоровели 8 126 376 человек, умерли 267 819. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.