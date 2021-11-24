В Екатеринбурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Врачи больницы №40 Екатеринбурга - главного инфекционного госпиталя региона - выписали 103-летнюю пациентку, перенесшую коронавирус. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

"Двое суток Евдокия Клементьевна провела в реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. А затем долечивалась уже в палате. Сегодня она здорова и уезжает домой", - написал глава региона, поблагодарив медиков горбольницы.

Губернатор отметил, что пациентка родилась в то время, когда в мире была эпидемия испанки. "В годы войны она, химик по образованию, работала над составами для обработки дубленок, сапог, чехлов для фронта. И после в НИИ занималась новациями в области химии", - добавил Куйвашев.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 957 случаев заболевания, выздоровели 153 958 человек, умерли 8 230.