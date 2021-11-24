Опрос: Зеленский и Разумков во втором туре выборов набрали бы поровну голосов

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков набрали бы во втором туре выборов главы государства по 50% голосов избирателей, однако занять хотя бы второе место в первом туре у экс-председателя парламента в настоящий момент шансов нет. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

"Если бы во втором туре сошлись Зеленский и Разумков, то оба набрали бы по 50% голосов", - указали авторы исследования.

По данным опроса, в первом туре президентских выборов победил бы Зеленский. За него готовы отдать голоса 25% определившихся с кандидатом украинцев. За бывшего президента Петра Порошенко - 17,5% респондентов, за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 11%, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9%. В то же время за Дмитрия Разумкова в первом туре готовы проголосовать лишь 7,5% опрошенных.

Данные опроса свидетельствуют, что если бы во втором туре встретились Зеленский и Порошенко, то действующий президент получил бы 54% голосов, его оппонента поддержали бы 46% избирателей. В случае участия во втором туре Зеленского и Бойко голоса бы разделились 66 на 34 в пользу действующего президента.

Исследование проходило с 11 по 17 ноября, опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.