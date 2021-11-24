Врачи госпиталя им. Вишневского выполнили уникальную операцию на аортальном клапане сердца

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени А. А. Вишневского впервые выполнили операцию на аортальном клапане сердца с применением технологии "искусственного сердца", сообщило Минобороны России в среду.

"Операция проведена в гибридной операционной ЦВГК им. А. А. Вишневского бригадой кардиохирургов под руководством начальника кардиохирургического центра госпиталя заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Александра Лищука", - сказано в сообщении.

Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов отмечает, что "военными врачами госпиталя Вишневского проводится до 5 тыс. операций на сердце ежегодно". "Сегодняшняя операция это своего рода преамбула к трансплантации сердца. Наши специалисты выполнили уникальную операцию с применением различных инновационных методик", - отметил Есипов, слова которого приведены в сообщении.

В военном госпитале им. Вишневского создан единственный в России единый операционный комплекс с реанимационной палатой, станцией заготовки крови, системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами, возможностью сделать экспресс-гистологию и многими другими функциями.

"С его помощью удалось преобразовать единое рабочее пространство специалистов диагностических процедур и кардиохирургических бригад. Операционная этого комплекса позволяет одновременно работать с несколькими областями человеческого тела и экономить время оказания помощи пациенту, который получил множественные травмы, ранения, имеет ряд серьезных, тяжелых заболеваний. Здесь есть возможность делать несколько операций одновременно с применением в операционной всего комплекса диагностических процедур, включая использование современного оборудования для медицинской визуализации, компьютерных и магнитно-резонансных томографов", - говорится в сообщении.

Комплекс полностью автономен, в нем есть собственные системы тепло- и электроснабжения, кондиционирования воздуха. Кроме того, он дает возможность в режиме реального времени осуществлять телесеансы с консультациями оперирующих врачей ведущими экспертами России и привлекать в случае необходимости зарубежных коллег.

Оценка результатов операции

Присутствовавший на операции директор клиники кардиохирургии и сосудистой хирургии Университетской клиники Вюрцбурга (Бавария, Германия) профессор Райнер Гюнтер Лех заявил: "Мы увидели превосходную операцию с хорошим техническим результатом. Нам очень понравилась гибридная операционная госпиталя с ее оснащением на самом современном уровне. К сожалению, у нас такого набора оснащения сразу в одном комплексе нет".

Лищук отмечает, что его коллеги делают более 1,5 тыс. операций в год на открытом сердце, свыше 1 тыс. вмешательств при нарушениях ритма сердца. "Кроме этого, наши специалисты выполняют около 2 тыс. эндоваскулярных вмешательств на сердце. Иногда количество проводимых вмешательств может достигать до 20 операций в сутки", - сказал Лищук.

"Уникальная операция проведена в рамках научно-практической конференции с иностранным участием "Хирургические методы лечения сердечной недостаточности и малоинвазивные подходы при кардиохирургических операциях", которая стартовала сегодня на базе госпиталя", - сказано в сообщении Минобороны.

В конференции принимают участие российские и зарубежные специалисты и ученые в области новейших технологий лечения сердца, в частности с использованием искусственного (механического) сердца. Опытом работы поделятся ведущие специалисты Университетской клиники Вюрцбурга.

История университетской клиник Вюрцбурга насчитывает более 400 лет - это одно из старейших медицинских учреждений Германии. В его состав входят 19 профильных клиник и 22 клиники широкого и универсального профиля, а также 4 клинических отделения и 4 экспериментальных института. В клинике работает более 5 тыс. сотрудников.