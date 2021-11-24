Водителей в Москве просят отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Водителей в Москве просят отложить поездки на личном транспорте до 20:00 мск из-за снегопада и затруднения движения в столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Пробки в столице достигли 9 баллов по данным сервиса "Яндекс.Пробки" к 16:13 мск.

"По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождем. На дорогах гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию. <...> Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время - после 20 часов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что основные заторы на дорогах наблюдаются в центральной части города из-за снижения средней скорости потока - автомобилисты едут медленнее и осторожнее. Сложная ситуация на 26-м и 90-м км МКАД, а также на внутренней стороне ТТК.

"Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - отметили в ЦОДД.