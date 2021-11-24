Службы примирения появятся в каждой школе Москвы до конца учебного года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Службы примирения будут созданы в каждой школе Москвы до конца 2021-2022 учебного года. В большинстве школ такие механизмы предупреждения и разрешения конфликтов уже работают, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"В каждой школе Москвы до конца этого учебного года <…> будут созданы школы примирения, <…> сейчас это взято на особый контроль", - сказала она в среду в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Уполномоченный по правам ребенка в столице отметила, что службы примирения уже работают в большинстве школ Москвы не первый год.

Ярославская добавила, что школы примирения учат детей не вступать в конфликты. "Это такой навык, который будет ребенку всю жизнь полезен", - подчеркнула она.

"Идея выросла на почве самоуправления школой", - рассказала Ярославская, отметив, что обучающиеся старших классов будут наделяться полномочием разрешать конфликты школьников младшего возраста.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что Министерством просвещения РФ проводится большая работа в развитии механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних, количество школьных служб медиации и примирения возрастает.