Минприроды разрабатывает законопроекты о ликвидации полигонов ТКО

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минприроды России занимается разработкой законопроектов о создании ликвидационных фондов для объектов недропользования и размещения отходов III-V класса опасности. К таким объектам относятся полигоны с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и объекты сельского хозяйства, заявил глава министерства Александр Козлов в среду.

"Есть и другие предприятия, которые могут нанести вред, поэтому министерство работает еще над законопроектами, которые будут регулировать создание ликвидационных фондов для объектов недропользования и объектов размещения отходов III-V класса опасности", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.

По словам Козлова, к данным объектам относятся, в частности, полигоны ТКО и объекты сельского хозяйства. "Это как раз полигоны ТКО, это вопросы, связанные с сельским хозяйством. Там тоже отходы", - отметил он.