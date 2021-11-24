Проект запуска прогулочных электросудов на Енисее оценивается в 1,3 млрд рублей

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Водоходъ" приобретет для запуска в июне 2022 года прогулочного маршрута по Енисею из Красноярска шесть судов на электрической тяге, стоимость каждого из них составляет около 220 млн рублей, сообщила в среду руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Таким образом общий объем инвестиций в проект превысит 1,3 млрд рублей.

"Со следующего года будут запущены прогулочные суда на электротяге с помощью компании "Водоходъ". Это инвестор, который готов вложиться в это направление. Мы готовы поставить шесть таких судов по 130 мест. <…> Стоимость [одного судна] - приблизительно 220 млн рублей", - сказала Верхушина по видеосвязи на III международном туристско-транспортном форуме "Отдых! Omsk".

По ее словам, Красноярский край наряду с Москвой и Санкт-Петербургом станет одним из первых субъектов РФ, где реализуется такой проект. "Чтобы обеспечить инвестору определенную безубыточность, мы закладываем субсидирование ряда направлений по линиям транспорта и туризма", - отметила она.

Запустить проект планируется в июне следующего года. Верхушина сообщила, что в настоящий момент создается зарядная инфраструктура для судов и прорабатывается механизм субсидирования.

На бесшумных электросудах, которые способны развивать скорость 20 км/ч, туристы смогут добраться из Красноярска в Дивногорск, расположенный в 20 км от регионального центра. В городе находится Красноярская ГЭС, смотровая площадка которой является одним из мест, посещаемых туристами.