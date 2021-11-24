Путин: доплаты учителям и медикам нельзя учитывать при определении уровня их зарплат

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не учитывать дополнительные выплаты учителям и медикам при определении уровня их заработных плат.

"Хочу подчеркнуть еще раз, что выплаты по 5 тыс. рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей - о них тоже не нужно забывать - не должны учитываться в определении уровня заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем", - обратился глава государства к членам правительства на совещании в среду. "И никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", - предупредил он.

"Этот принцип в полной мере касается и выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - уточнил Путин.

Говоря в целом о зарплатах бюджетников, президент подчеркнул, что "все поручения должны быть реализованы уже в текущем году". Он указал, что все согласования между различными ведомствами, о которых шла речь на нынешнем совещании, "нужно провести в самые кратчайшие сроки". "Необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно, чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года", - указал глава государства.