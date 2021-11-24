В Нальчике разработали более 50 проектов для развития города и привлечения туристов

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Нальчика разработали более 50 проектов для улучшения городской среды и туристической привлекательности, сообщила заместитель главы администрации столицы Кабардино-Балкарии Натэлла Дугужева в среду в Пятигорске, где проходит День группы ВЭБ.РФ и партнеров для городов СКФО.

"По программе развития в работе у нас сейчас 53 проекта не только в туризме, но и по улучшению качества городской среды, <...> предполагается, что в них мы больше привлечем частные инвестиции, нежели бюджетные средства. Сегодня в городе уже реализованы и на этапе завершения 14 проектов более чем на 4 млрд рублей. Проекты развития разбили на направления, где больше всего проектов по туризму, которые привлекут большего эффекта в экономику", - рассказала Дугужева.

По подсчетам местных властей, Нальчик в настоящее время в туристических целях посещают 42 тыс. человек в год, эту цифру намерены увеличить почти в 10 раз. "Мы планируем достичь 400 тыс. туристов, эта задача амбициозная, но достижимая, потому что на курорт "Эльбрус" сегодня выезжает до 600 тыс. туристов, и наша цель этих туристов забрать и [переместить] в Нальчик", - отметила она. Спикер пояснила, что в Нальчике рассчитывают развивать гастрономический и ностальгический туризм.

В среду в Пятигорске проходит День Группы ВЭБ.РФ и партнеров для городов СКФО. В ходе работы крупные города округа и города-курорты КМВ представили свои программы развития, перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Цель мероприятия - с помощью инструментов ВЭБ.РФ оказать содействие городам в реализации их ставки развития.