Почти 100% педагогов Уральского медвуза привито от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Уральский государственный медицинский университет привил 97% преподавателей от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ТАСС ректор Уральского медуниверситета, вице-президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист-педиатр УрФО Ольга Ковтун.

"У нас работает свой пункт вакцинации: мы вакцинируем по 100, по 200 человек. Среди наших преподавателей уже 97% вакцинированы. Студенты тоже понимают важность вакцинации, и большинство несут ту же правильную информацию, которую слышат от преподавателей", - сказала Ковтун.

Она отметила, что преподаватели вуза, в числе которых не только инфекционисты, но и кардиологи, и пульмонологи, и другие, проводят выступления и лекции о необходимости вакцинации.

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) был открыт в 1931 году. Сегодня университет входит в первую сотню лучших вузов России и в число первых 20 лучших вузов по направлению "Медицина и здравоохранение". Также университет применяет практику двойных дипломов и билингвального обучения.

В Свердловской области первым компонентом вакцинированы 2 046 342 человека, полную вакцинацию прошли 1 714 034 человека, коллективный иммунитет составляет 45%.