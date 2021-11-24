День группы ВЭБ собрал в Пятигорске представителей 13 городов СКФО

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Представители 13 городов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) собрались в Пятигорске Ставропольского края в среду на День группы ВЭБ.РФ. Они представили проекты развития своих городов, передает корр. ТАСС.

"Семь городов СКФО завершили программу развития ста крупнейших городов России, семь городов Северного Кавказа защитили свои проекты. И сегодня мы приехали для того, чтобы увидеть, как эти проекты разложены по разным направлениям развития города. <…> Помимо семи городов, проходящих программу, здесь еще шесть городов, которые в этой программе не учились. Это возможность впитывать от городов - участников программы те наработки и проекты, которые уже запущены и сформированы. Мне кажется, это большой плюс для всех участников", - сказала журналистам главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

По ее словам, были представлены, в частности, проекты по благоустройству набережных, строительству медцентров, созданию международного центра вольной борьбы.

"В общем, огромная палитра, потому что города Северного Кавказа обладают большим потенциалом, но практически все рассчитывают на туриста. И сегодня, когда главы, заместители, команды представляли проекты, у нас возник вопрос, а что одного туриста будут зазывать в города? Как мне кажется, получилась такая целостная картина, увидели, что необходимо находить эксклюзивные решения для того, чтобы этого туриста не только пригласить к себе, но и удержать", - отметила представитель ВЭБ.РФ.

В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления Ставрополя, Пятигорска, Грозного, Махачкалы, Хасавюрта, Владикавказа, Нальчика, которые выступили с презентацией своих проектов.

"Мы вместе прошли большой путь. Вместе разрабатывали наши программы развития, определяли нашу ставку, готовили мероприятия, которые станут драйверами развития наших городов и СКФО в целом. И сегодня, в День ВЭБ.РФ, для нас важно понять, с помощью каких инструментов и механизмов мы будем осуществлять реализацию мероприятий, которые разработаны нашими командами. Я думаю, что сегодня ко многим из нас придет понимание дальнейшего пути и здесь большую помощь нам окажет команда ВЭБ.РФ", - сказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.