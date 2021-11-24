Видимость в районе аэропорта Домодедово из-за снегопада составляет 500 м

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Снегопад стал причиной снижения видимости в районе аэропорта Домодедово до 500 м. Путешественникам рекомендуют заранее планировать поездку в воздушную гавань, сообщается в среду в официальном Telegram-канале аэропорта.

"В Московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия. Видимость в районе аэропорта Домодедово составляет 500 м, снегопад сопровождается боковым ветром. Для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывают на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки", - говорится в публикации.

Уточняется, что улучшение метеоусловий ожидается после 22:00. "Мы рекомендуем путешественникам заранее планировать поездку в аэропорт", - заключается в сообщении.