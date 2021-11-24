Более 23 млн рублей направят на поддержку досуга пенсионеров в Пермском крае в 2022 году

ТАСС, 24 ноября. Порядка 23,4 млн рублей планируют направить на поддержку проекта по организации активного досуга граждан старшего поколения и повышение их жизненной активности в Пермском крае в следующем году, сообщается на сайте законодательного собрания региона.

"Проект "Активное долголетие" направлен на организацию активного досуга граждан старшего поколения, повышение их жизненной активности и расширения формирования социальной коммуникации. На его реализацию в 2022 году планируется направить финансирование в сумме 23,4 млн рублей. По предварительным данным, проект может охватить порядка двухсот тысяч людей пенсионного возраста", - сказано в сообщении.

Поддержать ветеранские организации в рамках реализации проекта "Активное долголетие" предложили депутаты краевого парламента. Необходимые средства запланированы в проекте бюджета на следующие три года. Соответствующую поправку во время подготовки законопроекта о бюджете ко второму чтению внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В крае действуют более 60 крупных районных и отраслевых ветеранских организаций. Как отметил председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко, в ряде муниципалитетов необходимо создать комплексную инфраструктуру, что позволит максимально вовлекать людей старшего поколения в социальную, общественную, спортивную и культурную жизнь для продления активного долголетия.

Во втором чтении проект бюджета на ближайшую трехлетку будет рассмотрен на ноябрьском заседании краевого парламента.