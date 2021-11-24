Замглавы Центра им. Гамалеи сравнил летальность от ковида и от свиного гриппа

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Летальность от коронавирусной инфекции превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"Летальность острых респираторных вирусных заболеваний, патогены которых приходят в человеческую популяцию, критически ниже, чем летальность при ковиде. Даже при гриппе, особенно если возьмем свиной грипп, летальность составляет всего 0,04%. А при COVID-19 - уже 2%, если поделить те цифры, которые предоставляет ВОЗ. Разница по летальности в 50 раз", - рассказал он в интервью RT.

По словам Логунова, сейчас главная цель человечества - получить коллективный иммунитет и снизить летальность, снизить нагрузку на систему здравоохранения.

"Напряженный коллективный иммунитет сформируется, когда люди будут иммунны либо в результате вакцинации, либо в результате болезни, либо того, что часть вакцинированных переболеет в легкой форме. Все это будет играть роль", - сказал он.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в России коллективный иммунитет к инфекции составляет 50,4%.