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Вакцинация от коронавируса в России

В Москве среди привитых от коронавируса горожан разыграли две однокомнатные квартиры

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали более 143,7 тыс. граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Последний розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от коронавирусной инфекции москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва-24". Были разыграны две квартиры.

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали более 143,7 тыс. граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию с 15 по 21 ноября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. Их имена и отчества, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС озвучил в прямом эфире телеведущий и писатель Михаил Ширвиндт. Победителями стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич.

Всего среди вакцинировавшихся с 18 октября по 21 ноября москвичей были разыграны 10 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против ковида.

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РоссияВакцинация от коронавируса в России
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