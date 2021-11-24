В Москве среди привитых от коронавируса горожан разыграли две однокомнатные квартиры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Последний розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от коронавирусной инфекции москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва-24". Были разыграны две квартиры.

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали более 143,7 тыс. граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию с 15 по 21 ноября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. Их имена и отчества, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС озвучил в прямом эфире телеведущий и писатель Михаил Ширвиндт. Победителями стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич.

Всего среди вакцинировавшихся с 18 октября по 21 ноября москвичей были разыграны 10 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против ковида.