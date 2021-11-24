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Пандемия COVID-19
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В России свыше 30 тыс. детей болеют ковидом

С начала пандемии дети составили более 5% всех заразившихся коронавирусом в стране, сообщили в Минздраве
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. детей с коронавирусной инфекцией сегодня получают в России медицинскую помощь. С начала пандемии дети составили более 5% всех заболевших ковидом, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

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"В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма "дельта" число случаев неуклонно растет. Более чем у половины детей COVID-19 сейчас протекает с клиническими проявлениями, у многих заболевание носит тяжелую форму. На сегодняшний день в России медицинскую помощь одновременно получают более 30 тыс. детей с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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