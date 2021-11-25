Шведская церковь принесла официальные извинения саамам

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Шведская евангелическо-лютеранская церковь официально попросила прощения у саамов за несправедливость и угнетение, которым те подвергались в прошлом. Об этом сообщает телеканал SVT.

Извинение было принесено во время торжественного богослужения в Упсальском домском соборе в среду. Решение об этом было принято Шведской церковью в начале июня текущего года. Кроме того, разработан план, предусматривающий расширение знаний о злоупотреблениях в отношении саамов, укрепление роли саамского языка в деятельности церкви и популяризацию саамской духовности.

"Больно признавать, что Шведская церковь способствовала угнетению и узаконивала его, что наша церковь, которую все мы любим, причинила столько страданий", - заявила на церемонии архиепископ Антье Якелен.

В XVII и XVIII веках Шведская церковь активно препятствовала духовной жизни саамов, разрушая их священные места и запрещая йойк (традиционное песнопение, отличающееся особым ритмом и постоянным повторением одних и тех же красиво звучащих, но часто лишенных прямого смысла слов). Позднее она способствовала расово-биологическому изучению саамов в Государственном институте расовой биологии, где среди прочего измерялись их черепа, а также активно занималась продвижением кочевых школ, где дети разлучались с родителями и должны были говорить только по-шведски. По словам Антье Якелен, на Шведской церкви лежит большая ответственность за развитие расовой биологии.

В своем выступлении председатель Саамского тинга (парламента) Хокан Юнссон воздал должное Шведской церкви за принесенные извинения и признание своей ответственности за угнетение саамов. При этом он подчеркнул важность широкого освещения последствий этого угнетения.