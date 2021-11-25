На Камчатке практически остановили незаконный вывоз икры через порты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Вывоз браконьерской икры через порты Камчатки практически остановлен, в том числе благодаря помощи рыболовецких предприятий в защите и сохранении рыбных запасов на разных водных объектах, сообщается на сайте краевого правительства.

"Ассоциация рыбопромышленников направляет до 500 млн рублей в год на помощь рыбоохране в защите и сохранении рыбных запасов на разных водных объектах, в том числе на реках Большая и Камчатка. Благодаря принятым ранее мерам вывоз браконьерской икры через порты региона практически остановлен. Рефконтейнеры, которые обычно используют для отправки икры, проверяют в том числе и на наличие необходимых документов, подтверждающих происхождение продукции, вся информация проходит через систему "Меркурий". Кроме того, запрещена отправка икры посылками "Почты России", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что объемы лососевой икры с Камчатки продолжают вывозить авиатранспортом в пассажирском багаже и ручной клади. По данным краевого управления Россельхознадзора, в отдельные годы объем вывезенной икры составляет от 500 до 2 тыс. т.

Предложение об ограничении провоза икры в авиабагаже было выдвинуто губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и поддержано на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ во Владивостоке в сентябре 2020 года. В мае 2021 года в рамках совещания с Минсельхозом РФ была достигнута договоренность об инициировании ужесточения правил перевозки водных биологических ресурсов.