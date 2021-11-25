Юрий Лоза ответил врачам, что его не удивить экскурсией в красные зоны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Певец и композитор Юрий Лоза в ответ на открытое письмо врачей противникам вакцинации и на приглашение посетить красные зоны сказал, что он бывал в больницах и что его этим не удивить.

"<...> врачи пригласили меня и еще нескольких противников принудительной вакцинации в красные зоны на экскурсию. В больницах я бывал, людей перехоронил за свою жизнь предостаточно, так что этим меня не удивить. Возникает вопрос: тогда зачем звать здорового человека туда, где полно внутрибольничной инфекции? Другого ответа, как заразить, я не нашел. Вот скажите, мне это надо? Я что, враг сам себе?" - написал Лоза в четверг на своей странице в Facebook.

Также он выразил мнение, что препарат может быть признан вакциной только после пятилетнего цикла испытаний.

В среду врачи 11 больниц России представили открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых указали ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Письмо адресовано, в частности, лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.