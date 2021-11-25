На Камчатке вводят режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Пожилые жители Камчатки, которые не привились от коронавируса, с 1 декабря должны будут соблюдать режим самоизоляции, указано в постановлении, подписанном губернатором края Владимиром Солодовым.

"С 1 декабря 2021 года гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев", - говорится в документе.

Также вводится запрет на посещение массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха без QR-кодов.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 22,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,7 тыс. пациентов выздоровели, 482 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 115 тыс. человек (около 61% от общего числа жителей), порядка 85 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с коронавирусом на полуострове продлены до конца ноября.