Росздравнадзор в Якутии направил материалы в прокуратуру о призывах антипрививочников

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Якутии выявил группу в одном из мессенджеров с призывами противников вакцинации, информация о ней передана в прокуратуру. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель территориального органа Евгений Иннокентьев.

"В результате работы выявили в одной группе [в одном из мессенджеров] тревожные сигналы, дальше будут работать другие надзорные органы. Одна из целей работы [территориального органа] - профилактика, которая заключается в аналитике, мониторинге социальных сетей, выявлении тревожных сигналов", - сказал Иннокентьев.

Он уточнил, что в сообщениях группы были призывы к действиям, обсуждалось проведение мероприятий. Материалы переданы в прокуратуру.

"Отказ от вакцины - дело добровольное и осознанное решение отдельно взятого человека, к таким людям претензий нет. Просто у таких людей могут возникнуть определенные неудобства в быту. Совсем другое дело, когда некоторые граждане пропагандируют отказ от вакцины, навязывают окружающим неверную, зачастую ложную информацию", - добавил Иннокентьев.

В Якутии за последние сутки выявлено 262 новых случая заболевания ковидом, из них 117 - в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в республике выявлено 68 928 случаев заражения, выздоровели 61 273 человека, 1 672 умерли. В регионе первый компонент вакцины от ковида получили свыше 465 тыс. человек, завершили курс вакцинации свыше 417 тыс. человек.