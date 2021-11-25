Современные медцентры на 1,3 тыс. мест построят в Челябинской области до конца 2025 года

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение построить до конца 2025 года современный больничный комплекс в Златоусте на 650 коек и многопрофильный медицинский центр в Магнитогорске на 660 коек, которые смогут оказывать медицинскую помощь примерно одной трети населения региона. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

"Контракты на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства больничного комплекса в Златоусте на 650 коек и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске на 660 коек уже заключены, начато проектирование. Срок завершения проектирования по договору заканчивается в конце 2022 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного Минздрава отметили, что в Златоусте новая больница сможет принимать жителей всей горно-заводской зоны, а в Магнитогорске новый медцентр охватит население южных территорий региона.

"Магнитогорск и Златоуст входят в число крупных городов Челябинской области. Строительство новых больниц на этих территориях создаст современные условия для приема пациентов, повысит эффективность и оперативность оказания медицинской помощи населению, привлечет в медицину новых специалистов", - добавили в пресс-службе.

По данным властей, строительство обоих объектов будет завершено до конца 2025 года.