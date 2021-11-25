Губернатор Кубани впервые проведет прямую линию 1 декабря

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 декабря впервые проведет прямую линию, где ответит на вопросы жителей региона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации края.

В июле президент РФ Владимир Путин рекомендовал региональным властям минимум раз в год напрямую общаться с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

"Прямую линию губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет 1 декабря. Глава региона ответит на вопросы жителей Краснодарского края. Их уже начали принимать", - говорится в сообщении.

Трансляция пройдет в эфире регионального телеканала "Кубань24".