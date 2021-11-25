Число телемедицинских консультаций в России с 2018 года выросло до 7 млн

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала катализатором быстрого внедрения и распространения инструментов цифрового здравоохранения. Так, число телемедицинских консультаций в России с 2018 года возросла с 400 тыс. до 7 млн, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пандемия стала катализатором беспрецедентно быстрого внедрения и распространения инструментов цифрового здравоохранения. Одним из примеров использования цифровых технологий стало увеличение числа пациентов, находившихся на дистанционном наблюдении, - примерно с 40 тыс. в 2018 году до 2 млн в 2020 году, прежде всего за счет пациентов с COVID-19. Число телемедицинских консультаций по сравнению с 2018 годом увеличилось с 400 тыс. до 7 млн, что произошло, в том числе, за счет создания референс-центров по диагностике ковида, реанимационных консультативных центров и многого другого", - сказал он на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

Мурашко добавил, что с 2020 года активно используется медицинская реабилитация детей с применением дистанционных технологий. В период пандемии большое значение приобрели проактивные уведомления пациентов с использованием электронных сервисов при участии страховых медицинских организации. "Это позволяет нам напрямую взаимодействовать с группами риска по развитию различных инфекционных и неинфекционных заболеваний. Сервисы проактивных уведомлений о необходимости пройти диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19. Напоминание людям возрастной группы 60+ о необходимости своевременно пройти вакцинацию. Все это уже реализуется по всей стране", - отметил он.

Проактивная консультация с пациентом позволяет существенно снижать риски прогрессирования заболевания, развития жизнеугрожающих состояний, повышает приверженность к лечению и помогает выстраивать конструктивную коммуникацию между врачом и пациентом. "Мы перешли к формированию цифрового медицинского профиля для каждого человека. В свою очередь, это позволяет сделать медицину более персонализированной", - заключил глава Минздрава .