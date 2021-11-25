Мэрия Владивостока заплатит по суду почти 11 млн рублей поставщику гранитных лавок

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в четверг постановил взыскать с администрации Владивостока почти 11 млн рублей в пользу подрядчика, который в 2020 году по контракту с мэрией поставил лавки из гранита, вызвавшие широкий общественный резонанс. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Арбитражного суда Приморья Инга Сорокина.

Осенью 2020 года широкий резонанс в городских и федеральных СМИ вызвали установленные на центральной площади города скамейки и вазоны из черного гранита. В социальных сетях горожане возмущались неуместностью появления таких элементов общественного благоустройства. Чтобы привлечь внимание к этой теме, активисты поставили возле лавок два погребальных венка и черно-белые фотографии Владивостока.

"25 ноября 2021 года Арбитражный суд Приморского края вынес решение взыскать с управления дорог и благоустройства администрации Владивостока в пользу ООО "Комфорт Строй" 10 811 105 рублей", - сообщила собеседница, уточнив, что также суд постановил взыскать в пользу подрядчика судебные расходы в сумме 40 тыс. рублей и более 77 тыс. рублей госпошлины.

По словам собеседницы, судом была назначена экспертиза, которую проводил Геологический институт Сибирского отделения Российской Академии наук. Экспертиза показала, что в качестве материала для исполнения заказа был использован "гранит кондиционный, по особенностям структуры и окраски аналогичен граниту "Тан Браун".

В декабре 2020 года пресс-служба мэрии сообщила о расторжении контракта на поставку этих объектов, сообщалось, что по результатам экспертизы материал, из которого были изготовлены лавочки, не соответствует техзаданию, а также о том, что сумма контракта осталась в бюджете и будет использована на другие нужды. Подрядчик обратился в суд с иском о взыскании с Управления дорог и благоустройства администрации Владивостока о взыскании по муниципальному контракту 10 863 553 рублей.