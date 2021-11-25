Режиссеру-аниматору Гарри Бардину присвоили звание почетного гражданина Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Оренбургского городского совета приняли решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Оренбурга" режиссеру-аниматору Гарри Бардину - автору трех десятков мультфильмов, среди которых "Летучий корабль", "Серый волк энд Красная шапочка", "Гадкий утенок". Об этом в четверг сообщил ТАСС президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

"Сегодня на очередном заседании Оренбургского городского Совета депутаты единодушно проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин города Оренбурга" выдающемуся земляку Гарри Яковлевичу Бардину - режиссеру-аниматору, классику мировой мультипликации. Он удостоен высшей степени отличия Оренбурга "За вклад в нравственное, духовное, физическое, патриотическое воспитание, просвещение и образование подрастающего поколения (молодежи) и яркую творческую общественную деятельность, которая получила всероссийское и международное признание", - сообщил он.

Храмов напомнил, что Бардин родился 11 сентября 1941 года в Чкалове, как тогда назывался Оренбург. "В Оренбурге будущий обладатель пяти высших кинематографических премий России "Ника", "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и ряда других престижных наград прожил до 1944 года. Впоследствии, начиная с 2001 года, Гарри Бардин неоднократно приезжал в Оренбург, представлял землякам свои новые мультфильмы и книгу воспоминаний", - рассказал Храмов.

Инициатива присвоения Бардину звания почетного гражданина принадлежала благотворительному фонду "Евразия", чью идею поддержали десятки трудовых коллективов различных предприятий, учреждений и организаций области.