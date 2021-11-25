Генпрокуратура предостерегла новосибирские власти от нарушения прав дольщиков

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам проверки площадок двух долгостроев в Новосибирске объявил предостережение о недопустимости нарушения прав дольщиков вице-губернатору Новосибирской области Роману Теленчилову, ответственному за решения в сфере строительства, архитектуры, градостроительства в регионе. Об этом сообщается в четверг на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"Проверкой установлено, что объекты имеют высокую степень строительной готовности, что свидетельствует о наличии объективной возможности исполнения органами региональной власти обязанности по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в 2021 году. Однако <…> одним из инвесторов, несмотря на распоряжение губернатора области, не направлены денежные средства на достройку объекта ЖСК "На Есенина". Распоряжения о реализации двух масштабных инвестиционных проектов, которые позволили бы своевременно защитить права обманутых дольщиков ЖСК "Сибиряков-Гвардейцев", не издавались", - говорится в сообщении.

Масштабные инвестиционные проекты - мера господдержки, позволяющая привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков действующих проверенных застройщиков. Они выделяют средства на достройку долгостроев и квадратные метры обманутым дольщикам. В свою очередь застройщикам предоставляется участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов. На конец 2020 года в Новосибирске было 58 проблемных объектов. Дольщики некоторых долгостроев, например микрорайона "Новомарусино", неоднократно объявляли голодовки, чтобы привлечь внимание к теме.

Во время выезда на площадки двух долгостроев Демешин предостерег вице-губернатора Новосибирской области Романа Теленчинова о недопустимости нарушений закона при исполнении полномочий в сфере защиты прав участников долевого строительства, предупредив, что в случае непринятия надлежащих мер, направленных на восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, он будет привлечен к установленной законом ответственности.