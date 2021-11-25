Железнодорожный тур "Дербент - город тысячи легенд" запустят из Махачкалы с 28 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Жители и гости Дагестана каждое воскресенье, начиная с 28 ноября, смогут отправиться из Махачкалы в Дербент в железнодорожный экскурсионный тур "Дербент - город тысячи легенд". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"С 28 ноября жители и гости Махачкалы смогут отправиться в новый железнодорожный тур "Дербент - город тысячи легенд". Из столицы Дагестана к месту проведения экскурсий их доставят пригородные поезда", - говорится в сообщении.

Это предложение разработано АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" совместно с одной из туристических компаний Дагестана. Теперь жители и гости Махачкалы каждое воскресенье смогут совершать путешествия на электричках в древний Дербент. В программе тура - осмотр цитадели Нарын-Кала и посещение домика Петра I. А в завершение туристам предстоит знакомство с национальной кухней в этнодоме "Дербент".

В стоимость тура входит проезд в пригородном поезде Махачкала - Дербент - Махачкала, экскурсионное обслуживание, входные билеты в крепость Нарын-Кала и обед в национальном стиле.

О Дербенте

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.