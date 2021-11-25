Володин заявил, что депутаты должны услышать мнение людей по законопроектам о QR-кодах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны слышать мнения граждан РФ по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, по ним поступает много обращений. Об этом в четверг заявил спикер палаты Вячеслав Володин, комментируя реакцию пользователей на его пост об обсуждении законопроектов в Telegram-канале .

Данную тему на заседании Думы поднял депутат от КПРФ Сергей Обухов. Он отметил, что "с восхищением" прочел запись в Telegram-канале спикера, и предложил дать поручение проанализировать комментарии под ней.

Володин со своей стороны заметил, что поддержал открытое письмо врачей к противникам вакцинации от коронавируса, рассказал о коллективном иммунитете среди депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. "А дальше, думаю, что вы меня поддержите, сказал о том, что нам важно услышать мнение людей. Обращений много, мы должны слышать", - продолжил спикер.

"И если увидим, что идеи и решения, которые нам предлагают принять для корректировки закона, правильные, его улучшат, конечно, будем обсуждать с вами. В итоге закон, надеюсь, станет лучше, более эффективно будет решать проблемы людей", - добавил политик.

В среду Володин в своем телеграм-канале сообщил, что по внесенным правительством законопроектам о QR-кодах в адрес Госдумы, депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. По его словам, "важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан". С целью получения обратной связи Володин открыл комментарии под постом, менее чем за сутки он набрал более 307 тыс. откликов. Число подписчиков канала Володина выросло с примерно 40 тыс. до более 115 тыс.

Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль приветствует любые методы получения достоверной обратной связи от россиян. По его словам, опрос Володина "можно только приветствовать". При этом Песков отметил, что в Кремле "пока нет планов" проводить подобным образом опросы по проектам законов.