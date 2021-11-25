Матвиенко: в РФ разработано достаточно вакцин от COVID-19 для вакцинации всего населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге в четверг отметила, что в России разработано достаточное количество вакцин для вакцинация всего населения страны от коронавируса.

"Сегодня в России разработано достаточно вакцин для всеобщей вакцинации населения. К сожалению, как и в других странах, у нас есть, как мы говорим, антиковидники или антиваксеры, которые не хотят прививаться. Есть группы влияния, которые стараются оказывать негативное влияние, особенно через интернет, СМИ, убеждая людей, что вакцинироваться не надо, что это опасно. Наши специалисты, медики активно с этим борются", - сказала Матвиенко в ходе встречи на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

Она добавила, что Россия очень высоко ценит роль ВОЗ в борьбе с COVID-19 и другими инфекциями. "Даже в трудное для ВОЗ время, вы знаете, Россия подставила свое плечо, выступила в защиту Всемирной организации здравоохранения. Мы удовлетворены тем, как проходит наше сотрудничество", - отметила Матвиенко.

"Сегодня ни одна страна мира не может обеспечить национальный иммунитет самостоятельно. Только общими усилиями можно обеспечить общенациональный иммунитет в результате всеобщего вакцинирования. Мы постоянно на всех уровнях, со всех трибун говорим, давайте отбросим любые ограничения доступа к лекарствам, медицинским технологиям, вакцинам, давайте расширять международное сотрудничество. Только в таких условиях мы реально сможем победить пандемию. Не все, к сожалению, нас слышат", - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что российскую вакцину "Спутник V" признали уже в 71 стране мира с населением более 4 млрд человек.