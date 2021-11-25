В Казани 25 ноября не пустили в общественный транспорт более 140 пассажиров без QR-кодов

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 140 пассажиров без QR-кодов не смогли воспользоваться общественным электротранспортом Казани, что в 3,5 раза меньше, чем в первый день действия ограничений. Помощь полицейских не потребовалась, сообщили в МУП "Метроэлектротранс" в Telegram-канале предприятия.

"В метрополитене 21 человек пытался пройти без QR-кода, у 13 пассажиров он оказался недействительным, 32 человека показывали справки. Этим утром обошлось без сотрудников полиции, пассажиры не скандалят", - сообщили в "Метроэлектротрансе".

По итогам утреннего часа пик в электрическом городском транспорте Казани без QR-кодов контролеры выявили 143 пассажира. В трамваях и троллейбусах в утренний час пик не допущены в подвижной состав 68 человек. Задержек движения нет, подвижной состав работает на линии по обычному расписанию.

С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или QR-кодов о медотводе с подтверждением их принадлежности. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и все виды транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов. Также приостановлено действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о медотводе с QR-кодом. Их действие возобновится после поступления сведений о получении QR-кода. Тем гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но не имеют QR-кода, действие их льготной карты будет продлено после снятия ограничений. Пассажиропоток в Казани после введения ограничений сократился на 25%, в Татарстане - на 18%.