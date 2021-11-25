На Ставрополье трансфером на вакцинацию воспользовались более 2 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Возможностью бесплатного проезда для пожилых людей, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно на Ставрополье воспользовались более 2 тыс. жителей. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Автотранспорт выделен в рамках национального проекта "Демография". Этот сервис организован для жителей сел в возрасте 65+ и доступен с февраля нынешнего года. Всего за прошедшее время им воспользовались 2 243 жителя края", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, эти же автомобили регулярно используются для того, чтобы сельские пенсионеры могли пройти диспансеризацию в территориальных медицинских учреждениях, побывать на профилактическом осмотре.

"Для горожан посетить медучреждение и сделать прививку от COVID-19 не составляет большого труда. Другое дело - сельские территории, особенно отдаленные населенные пункты. Чтобы возможности были равными, и все ставропольчане могли позаботиться о своем здоровье, в крае осуществляется бесплатная доставка пожилых людей, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно", - пояснил глава края.

Он отметил, что узнать подробнее о том, как воспользоваться этими услугами можно в центрах социального обслуживания населения по месту жительства.