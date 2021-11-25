План по вакцинации врачей и учителей от коронавируса перевыполнили в Краснодарском крае

ТАСС, 25 ноября. План обязательной вакцинации медарботников и работников сферы образования от коронавируса перевыполнили в Краснодарском крае. Всего план выполнен в девяти категориях, сообщает пресс-служба администрации региона в четверг.

"Обязательной вакцинации подлежат 80% жителей и работников отдельных категорий. В девяти из них план уже выполнили полностью. На сегодняшний день уровень обязательной вакцинации составляет: медицинские работники - 77 тыс. (119,3%, план - 64,5 тыс.), работники образования - 137,1 тыс. (114,6%, план - 119,4 тыс.)", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что также выполнен план по вакцинации работников организаций общественного питания, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сферы бытового обслуживания, людей с хроническими заболеваниями, граждан старше 60 лет. А также работников торговли продовольственными и непродовольственными товарами, транспортных организаций, туриндустрии, госслужащих и муниципальных чиновников, проживающих в организациях соцобслуживания, учащихся колледжей, техникумов и вузов старше 18 лет.

Как сообщила ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, ежедневно прививку в крае делают 10-15 тыс. человек. Также в регионе выросли темпы ревакцинации, особенной популярностью пользуется вакцина "Спутник Лайт".

"Ситуация развивается в пользу вакцинации. Сегодня в регионе мы прививаем от 10 тыс. до 15 тыс. ежесуточно. Да, это не те показатели, которые мы видели в августе - в начале сентября, но в то же время мы видим, что мы нарастили вакцинацию и ревакцинируются люди оперативно", - сказала Минькова.

По состоянию на утро четверга на Кубани за все время пандемии коронавирус подтвердился у 94 403 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1 663. За весь период выздоровели 67 112 человек. Более 8,6 тыс. пациентов умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ - 109 жителей, на ЭКМО - шесть.