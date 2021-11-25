ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID и привитым вакцинами, одобренными EMA и ВОЗ

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендует странам Евросоюза разрешить с 1 марта 2022 года въезд гражданам не входящих в ЕС государств, которые переболели коронавирусом или вакцинированы вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки", - отмечается в нем.

ЕК подчеркивает, что вакцины должны быть одобрены ЕМА или ВОЗ, а выздоровевшие граждане должны иметь при себе "европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным".