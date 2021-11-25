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Пандемия COVID-19

Госсовет Чувашии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах

За поправки в закон проголосовали 33 депутата региона, семь человек высказались против и трое воздержались
© Максим Киселев/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Государственного совета Чувашии в четверг на заседании поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Как следует из данных онлайн-табло в Госсовете республики, решение принято большинством голосов.

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"За - 33, против - семь, воздержалось - трое", - отмечается на онлайн-табло.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. Те, у кого нет телефона, позволяющего предъявить QR-код, могут показать бумажный аналог документа.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

Теги
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