На Кубани приняли собственный "лесной кодекс" для сохранения экологии

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Краснодарского края в четверг в ходе сессии приняли закон "О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае", которым будут определены нормы заготовки древесины, что позволит сохранить экологию в регионе.

"Лес - это часть образа жизни для очень многих жителей края. Для кого-то это место отдыха, для кого-то - часть семейной экономики. Заготовка дров для отопления, сбор трав, грибов и ягод ведется жителями предгорной и горной частей края не только для собственного потребления, но и на продажу. Поэтому нормы пользования лесами должны быть продуманными с экологической точки зрения, ориентированными на то, чтобы не страдала природа. А с другой - простыми и понятными, обеспечивающими равный доступ жителей к лесным ресурсам", - сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин пояснил, что законопроект систематизирует действовавшие в этой области ранее нормы путем объединения норм трех краевых законов.

"Законопроектом предлагается систематизировать нормативно-правовые акты в сфере регулирования лесных отношений в Краснодарском крае путем объединения законов края о порядке и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, порядке заготовки и сбора древесных лесных ресурсов, и порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд и об установлении исключительных случаев заготовки древесины и древесных лесных ресурсов на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Краснодарского края. Также законопроектом корректируются нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд", - пояснил в ходе сессии Булдин.

В Краснодарском крае существует проблема незаконной рубки древесины. Так, например, по состоянию на середину 2021 года, по данным администрации Краснодарского края, было выявлено 78 фактов незаконных рубок. Этот показатель на 30% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сообщалось, что за 2021 год специалисты составили 34 протокола об административных правонарушениях, 7 административных материалов и вынесено штрафов на сумму 124 тыс. рублей.