Жители Орловской области с достаточным титром антител к ковиду получат QR-код

ТАСС, 25 ноября. Власти Орловской области к 1 декабря 2021 года утвердят систему, позволяющую жителям региона при наличии достаточного титра антител к коронавирусу получить QR-код, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"До 1 декабря в Орловской области будет утвержден порядок получения QR-кодов гражданами, имеющими достаточный титр антител к COVID-19. Соответствующее поручение департаменту здравоохранения области дал сегодня губернатор Андрей Клычков на еженедельном заседании регионального оперативного штаба", - говорится в сообщении.

К указанному сроку в Орловской области утвердят количественный уровень достаточного титра антител к коронавирусу, порядок включения медорганизаций в перечень учреждений, которые смогут выдавать QR-коды жителям региона, имеющим достаточный титр антител. Также за неделю планируется сформировать перечень таких медорганизаций. Действовать подобный QR-код будет только на территории области.

"Прежде всего, в этом заинтересованы люди, переболевшие коронавирусом и имеющие высокий уровень антител. С 1 декабря они смогут обратиться в лечебные учреждения региона, которые делают тесты на определение антител. Достаточное количество антител станет основанием для получения QR-кода", - отметил губернатор региона.

В регионе также продлили коронавирусные ограничения.

"В Орловской области до 15 января 2022 года продлили ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании оперштаба региона губернатор области Андрей Клычков, в последнее время в Орловской области наметилась позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на 1,2%, среднесуточный показатель заболеваемости при этом составляет 46,66, что выше показателя по России в 1,9 раза. В связи с этим власти региона приняли решение усилить контроль за соблюдением ограничений при допуске жителей Орловской области в общественные места, в том числе заведения общепита, сферы услуг, объекты торговли.