При рейдах по хостелам Подмосковья задержали трех объявленных в розыск граждан РФ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рейды по выявлению нелегальных хостелов прошли в Московской области. В результате задержали трех граждан РФ, находящихся в федеральном розыске, 275 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"В ходе профилактических рейдов силовиками проверено 12 "резиновых квартир" и 26 хостелов, из которых только три осуществляли свою деятельность легально. Всего там проживали 2,7 тыс. человек, из них порядка 450 - иностранные граждане. По результатам проверки задержаны три гражданина РФ, находящиеся в федеральном розыске. За нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 275 иностранцев, из них - 23 с последующим выдворением за пределы государства", - говорится в сообщении.

Рейды прошли в городских округах Долгопрудный, Мытищи и Раменское. В отношении собственников хостелов проводятся 85 административных расследований за неисполнение принимающей стороной обязанностей по постановке на миграционный учет, также назначены и проводятся шесть доследственных проверок по факту организации незаконной миграции. "Большинство проверенных строений были возведены без разрешительной документации, что, в первую очередь, опасно для жизни проживающих. Главы муниципалитетов ориентированы на выявление нарушений при использовании жилищного и земельного фонда, и последующую организацию претензионной работы. Эту работу проконтролирует Главное управление региональной безопасности Московской области. Проверки подобных мест продолжатся на всей территории Подмосковья", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

В начале ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов совместно с полицией выявить и закрыть нелегальные места проживания мигрантов. Проверки объектов, на которые жаловались жители, прошли с участием представителей Главного управления региональной безопасности Московской области.