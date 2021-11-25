В Петербурге с 27 декабря в гостиницы будут заселять по QR-коду или ПЦР-тесту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Доступ в гостиницы в Санкт-Петербурге с 27 декабря будет возможен только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту на ковид. Такое постановление подписал в четверг губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

"С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения", - говорится в документе.

При этом уточняется, что "гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест". С 27 декабря граждане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах, говорится в документе.