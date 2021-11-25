В Петербурге захоронили бойцов Красной Армии, павших за освобождение Эстонии от фашистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Красноармейцы, павшие за освобождение Эстонии в годы Великой Отечественной войны, в этот четверг нашли упокоение на Южном воинском кладбище Петербурга. Их останки были найдены эстонскими поисковиками в 30 километрах от Нарвы, где велись ожесточенные бои за освобождение Прибалтики от фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба Администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

"Сегодня мы с вами присутствуем при знаковом событии. Еще для четырех наших соотечественников-красноармейцев закончилась война. Двое ребят, героически погибших в бою под Нарвой, сегодня обретут покой в родной земле. Останки еще двух будут переданы семьям на родину", - сказал на открытии торжественно-траурной церемонии глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга Сергей Иванов.

Имена павших воинов удалось установить: лейтенант Афанасий Шабалин и рядовой Николай Лаврушкин. Они сражались в составе 256 стрелковой Краснознаменной дивизии, получившей наименование "Нарвская" (за участие в прорыве сильно укрепленной обороны противника 9 августа 1944 года). Также генконсул РФ в городе Нарве Александр Мамаев передал представителям Всероссийского проекта "Дорога домой" останки сержанта Федора Бакинова и воентехника 2-го ранга Григория Бараненко. Они будут захоронены на родине - в Челябинской области и в Украине.

"Благодаря сегодняшней акции имена этих солдат не будут преданы забвению, и память о них останется в веках", - подчеркнул Александр Мамаев.

Оборонительный рубеж на территории Эстонской ССР был прорван силами Ленинградского фронта в ходе Нарвской наступательной операции (24-30 июля 1944 года). В результате советские войска смогли развить наступление и перейти к проведению Прибалтийской стратегической операции (14 сентября-24 ноября 1944 года), в ходе которой 22 сентября был освобожден Таллин, а 26 сентября 1944 года - вся территория Эстонской ССР. Удар советских войск в направлении Таллина был настолько стремительным и неожиданным для немецкого командования, что оно фактически позорно бежало из эстонской столицы.